В Харьковской области взорвали автомобиль директора птицефабрики (фото)

В Харьковской области взорвали автомобиль местного предпринимателя. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, информация о событии, которое произошло сегодня в селе Староверовка, поступила в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в 07:10.

Для установления обстоятельств по адресу выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции, кинологи и скорая медицинская помощь.

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Правоохранители установили, что взрыв произошел на территории двора одного из местных предприятий в тот момент, когда водитель заводил автомобиль "ВАЗ Нива". В результате происшествия 42-летний владелец автомобиля - директор местного предприятия - получил телесные повреждения. Состояние здоровья удовлетворительное. Мужчина не госпитализирован.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В то же время источники УНИАН в правоохранительных органах Харьковской области сообщили, что в автомобиле взорвалась установленная ​​в ночь с 23 на 24 июля граната РГД-5. Владелец автомобиля - директор птицефабрики - контужен.

Как сообщал УНИАН, в Одессе взорвался автомобиль "Жигули", припаркованный на перекрестке ул. Бунина и Александровского проспекта рядом с офисом организации «Рада громадської безпеки». Сообщается, что сила взрыва была такой, что громкий хлопок слышали многие жители в центре города.