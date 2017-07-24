СМИ о взрыве в Одессе: авто разорвало на части возле офиса патриотической организации (фото, видео)

В Одессе автомобиль "Жигули", припаркованный на перекрестке ул. Бунина и Александровского проспекта рядом с офисом организации «Рада громадської безпеки» («РГБ»), взорвался около 10:30 в понедельник 24 июля.

Об этом сообщает местное издание Украинская Служба Информации.

Сообщается, что сила взрыва была такой, что громкий хлопок слышали многие жители в центре города. По словам очевидцев, взрыв серьезно повредил автомобиль: кузов разорвало на несколько частей, после чего машина загорелась.

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На место инцидента приехали спасатели, которые потушили горящую машину. Информации о причине взрыва а также о пострадавших на данный момент нет.

Как пишет издание "Думская" со ссылкой на очевидцев, машина подъехала к дому №32 около 8 утра. Из нее вышел мужчина на вид лет 60-ти и ушел, а в 10:05 машина взорвалась.

Как сообщал УНИАН, в дежурную часть одесской полиции около 10.30 поступила информация о взрыве автомобиля на улице Жуковского. В пресс-службе патрульной полиции отметили, что на место выехала следственно-оперативная группа.