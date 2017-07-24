В центре Одессы взорвался автомобиль

11:39, 24 июля 2017
Происшествия
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Пока информации о пострадавших не поступало, автомобиль уничтожен, сейчас на месте работают соответствующие специалисты.

На место взрыва выехала следственно-оперативная группа / фото pmg.ua

В центре Одессы сегодня взорвался автомобиль.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в дежурную часть около 10.30 поступила информация о взрыве автомобиля на улице Жуковского.

На место прибыли сотрудники патрульной полиции, подразделения ГСЧС. Спасатели потушили загоревшийся автомобиль.

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«Пока информации о потерпевших не поступало. Автомобиль уничтожен. Сейчас на месте работают соответствующие специалисты», - сообщили в главке.

В пресс-службе патрульной полиции отметили, что на место выехала следственно-оперативная группа.

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Теги: #взрыв авто в центре Одессы#в Одессе взорвался автомобиль