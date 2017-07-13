Протесты возле Рады: столкновения с полицией, файеры и битва яйцами (видео)

Активисты заблокировали все 6 выходов из парламента. Протестующие жгли файеры и требовали отмены депутатской неприкосновенности, а также принятия нового закона о выборах и проведения досрочных выборов в парламент.

В акции приняли участие около тысячи человек. Среди них - активисты Автомайдана, Антикоррупционного штаба, Центра противодействия коррупции, Национального Корпуса, партий "Воля", "Движение новых сил", "Свобода".

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Между активистами и правоохранителями произошли столкновения. Полицейские применили слезоточивый газ, в ответ участники протеста бросали в правоохранителей дымовые шашки. Под "раздачу" попал народный депутат Олег Барна – его забросали яйцами. Позже в полиции заявили, что акция прошла без грубых нарушений порядка, задержанных нет.