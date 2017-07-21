На Черниговщине несовершеннолетний мотоциклист врезался в рейсовый автобус, состояние подростка очень тяжелое - полиция

В Черниговской области в результате столкновения мотоцикла с рейсовым автобусом международного сообщения подросток получил тяжелые травмы.

Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в области.

В соответствии с сообщением, сегодня ночью в пгт. Городня 15-летний водитель, двигаясь по улице 1-го Мая мотоциклом «ИЖ Планета 4» без включенных фар, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автобусом SETRA S215HD под управлением 58-летнего жителя Республики Молдова, который двигался во встречном направлении. Автобус осуществлял рейс сообщением «Тирасполь – Москва».

В результате столкновения транспортных средств несовершеннолетний водитель мотоцикла получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Городнянской районной больницы. Парень не имел водительских прав, за рулем мотоцикла находился без шлема.

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Как уточнили в управлении превентивной деятельности главного управления Нацполиции в области, состояние пострадавшего подростка пока медики характеризуют, как очень тяжелое.

«Парень находится в реанимации, ему оказывают необходимую помощь, но перевезти в областную больницу его пока не могут из-за слишком сложных травм головы», - прокомментировали в управлении.

Всего с начала лета на территории Черниговской области произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних мотоциклистов. В этих происшествиях один ребенок погиб, еще один травмирован..