В Харькове легковушка влетела в столб: погибли три человека

В Харькове в четверг, 20 июля, произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает местное издание 057.ua.

"Проезжал мимо, время 5.30 утра было. Ужас. Скорость приличная была, из-под капота дым валил, полицейские потушили", - сообщил очевидец Денис Коломиец в одном из пабликов в социальной сети.

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Как рассказали корреспонденту 057 в УПД ГУНП в Харьковской области, водитель автомобиля "Daewoo Sens", двигаясь по проспекту Гагарина в направлении улицы Молочной, выехал на правую обочину, где врезался в столб электросети. В результате ДТП погибли три человека: водитель (1989 года рождения), а также два пассажира авто - женщина (1972 года рождения) и мужчина (1976 года рождения).

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщал УНИАН, ночью под Киевом на Гостомельском шоссе произошла ужасная авария, в результате которой погибло два человека.