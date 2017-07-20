В Харькове легковушка влетела в столб: погибли три человека
В результате ДТП погиб водитель автомобиля и два пассажира.
В Харькове в четверг, 20 июля, произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает местное издание 057.ua.
"Проезжал мимо, время 5.30 утра было. Ужас. Скорость приличная была, из-под капота дым валил, полицейские потушили", - сообщил очевидец Денис Коломиец в одном из пабликов в социальной сети.
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Как рассказали корреспонденту 057 в УПД ГУНП в Харьковской области, водитель автомобиля "Daewoo Sens", двигаясь по проспекту Гагарина в направлении улицы Молочной, выехал на правую обочину, где врезался в столб электросети. В результате ДТП погибли три человека: водитель (1989 года рождения), а также два пассажира авто - женщина (1972 года рождения) и мужчина (1976 года рождения).
На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.
Как сообщал УНИАН, ночью под Киевом на Гостомельском шоссе произошла ужасная авария, в результате которой погибло два человека.