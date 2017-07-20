Жуткое ДТП под Киевом: авто разбиты вдребезги, два человека погибли

Ночью под Киевом на Гостомельском шоссе произошла ужасная авария, в результате которой погибло два человека. Об этом сообщает "Эспрессо".

Отмечается, что произошло столкновение двух автомобилей - Skoda Octavia и Mazda 626. По предварительным данным, со слов девушки-пассажира Шкоды, трагедия произошла из-за того, что водитель Мазды выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП водитель Шкоды и водитель Мазды, которые не воспользовались ремнями безопасности, погибли на месте. Девушку из Шкоды, а также двух мужчин с Мазды госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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На место инцидента прибыли полицейские, а также следственно-оперативная группа, сотрудникам которой предстоит установить, кто же на самом деле спровоцировал ДТП.

Как сообщал УНИАН, под Черновцами столкнулись маршрутка и туристический автобус. Водитель маршрутки погиб.