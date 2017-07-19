В Киеве попрощались с погибшим в ужасном ДТП байкером

Во всемирный день мотоциклиста киевские байкеры попрощались со своим другом Константином Тарасенко. Похороны состоялись под мощный рев мотоциклов на кладбище, говорится в сюжете ТСН.

Овдовевшая жена Виктория сдерживала слезы. Она была в именной футболке с посвящением погибшему мужу – "Кос Бородос", так называли Тарасенко в байкерской тусовке. Девушка прощалась не только с мужем, но и матерью. Двое самых дорогих людей погибли на ее глазах, на второй день после свадьбы.

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Опытный 40-летний байкер и его 51-летняя теща в вечер воскресенья ехали вдвоем на мотоцикле. По версии байкеров, трагедия произошла, когда водитель перестраивался в другую полосу. Мотоцикл во время маневра внезапно занесло в отбойник. У Константина остался маленький сын и родители. Поддержать семью собралось несколько десятков байкеров.

"Каждый из нас знает, что садясь на мотоцикл и выезжая в город, ты имеешь шансы 50 на 50. Нас плохо видно. Я не буду обвинять водителей автомобилей. Мы тоже превышаем скорость. Это жизнь", - признали друзья погибшего мотоциклиста.