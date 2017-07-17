Девушка на легковушке протаранила автобус в Одессу и разбилась на смерть (фото)

13:12, 17 июля 2017
Происшествия
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От удара машину отбросило на обочину. Тело девушки доставали спасатели.

dtp.kiev.ua

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП - девушка на легковушке не пропустила пассажирский автобус, который ехал из Киева в Одессу. От удара авто отбросило на 50 метров на обочину, смерть водителя наступила мгновенно, сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua

Тело извлекали спасатели ГСЧС. На месте ДТП работает полиция.

dtp.kiev.ua

Несколько пассажиров автобуса забились. Медики оказали помощь водителю транспортного средства.

dtp.kiev.ua

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Теги: #смертельное ДТП трассе