Девушка на легковушке протаранила автобус в Одессу и разбилась на смерть (фото)
13:12, 17 июля 2017Происшествия
710 0
От удара машину отбросило на обочину. Тело девушки доставали спасатели.
На месте ДТП работает полиция \ dtp.kiev.ua
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП - девушка на легковушке не пропустила пассажирский автобус, который ехал из Киева в Одессу. От удара авто отбросило на 50 метров на обочину, смерть водителя наступила мгновенно, сообщает dtp.kiev.ua.
Медики оказали помощь водителю транспортного средства \ dtp.kiev.ua
От удара авто отбросило на 50 метров на обочину \ dtp.kiev.ua
Тело извлекали спасатели ГСЧС. На месте ДТП работает полиция.
Тело извлекали спасатели ГСЧС \ dtp.kiev.ua
Несколько пассажиров автобуса забились. Медики оказали помощь водителю транспортного средства.
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП \ dtp.kiev.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter