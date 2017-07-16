В Виннице воры после ограбления ювелирного магазина не смогли убежать от полиции (фото)

В Виннице полицейские задержали участников преступной группы, которые совершили вооруженное нападение на ювелирный магазин и ранили охранника.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, сегодня около 13.00 трое вооруженных людей совершили нападение на ювелирный магазин в Виннице.

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Преступники в медицинских масках забежали в магазин и, угрожая оружием охраннику, потребовали, чтобы он лег на пол. Однако охранник, работавший в прошлом в милиции, оказал активное сопротивление, после чего нападавшие стали стрелять в него. В результате охранник получил ранения в живот и бедро, а также его били молотком по голове.

Нападавшие разбили витрины и забрали изделия из золота. Продавец успела нажать «тревожную» кнопку.

При попытке побега на автомобиле воров оперативно задержали сотрудники спецподразделения полиции. У задержанных изъято три пистолета, нож, права и другие доказательства их преступной деятельности. Установлено, что один из задержанных отбывал наказание за совершение умышленного убийства, его сообщники - за разбой и кражу.

Действия задержанных квалифицируются по признакам ч.4 ст.187 (разбой). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Задержанных проверяют на совершение аналогичных преступлений на территориях других областей. По имеющейся информации, преступная группа может быть причастной к разбойным нападениям в Херсонской, Кировоградской и Черкасской областях.