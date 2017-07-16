В центре Коростышева на Житомирщине расстреляли предпринимателя и члена партии УКРОП

В центре Коростышеве на Житомирщине вчера расстреляли предпринимателя.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, 15 июля в Коростышевский отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение 29-летнего предпринимателя. Мужчина получил огнестрельное ранение на одной из центральных улиц райцентра от неизвестных, которые двигались на мотоцикле.

Полиция начала уголовное производство и проводит мероприятия для установления личностей нападавших.

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"Около 15.30 по площади Соборной г. Коростышева двое мужчин, двигаясь на мотоцикле, совершили несколько выстрелов по потерпевшему, нанеся ему проникающих ранений брюшной полости",- уточнили в полиции.

Установлено, что травмированный мужчина является местным жителем, предпринимателем, активистом местной ячейки одной из политических партий.

По предварительному заключению специалистов, выстрелы были осуществлены из револьвера типа "Флобер".

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также об этом случае на своей странице в Фейсбук написал общественный активист Андрей Ковалев.

“На нашего однопартийца партии УКРОП, активиста Евгения Дидковского во время прогулки с ребенком, было осуществлено вооруженное нападение. Бандиты на мотоцикле подъехали к нему и в упор расстреляли из пистолетов. Сейчас Евгений находится в реанимации. Это не первый случай в Коростышеве когда на наших однопартийцев осуществляется нападение. Обращаюсь в прокуратуру Житомирской области Войтовича Л.М. и начальника ГУНП в Житомирской области Печененко В.П., принять все необходимые меры для розыска и наказания преступников»,- написал Ковалев.

Также на своей странице в Фейсбук пострадавший Дидковский уже разместил фото и видео, сделанные после нападения на него.

Соответствующее заявление есть и на официальном сайте партии УКРОП.