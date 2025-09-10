Россия запустила с южного направления ракеты "Калибр", а всего в воздушном пространстве Украины находятся уже несколько десятков российских крылатых ракет.

Данные о числе ракет разнятся, мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время крылатые ракеты летят курсом на запад, а с востока и севера заходят новые.

"Россия запустила много ракет, также продолжаются атаки дронами, которые являются угрозой не только для наших людей. Страна-террорист продолжает войну, хотя постоянно декларирует желание мира", - прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Дополняется...