Чтобы дата 10 сентября прошла счастливо, запомните ее основные обычаи.

10 сентября - важная дата для мира и для верующих людей. Православные в эту дату молятся о семейном благополучии. А международный праздник сегодня посвящается женскому здоровью. Чтобы не навлечь неприятности, запомните обычаи этого дня.

Какой сегодня праздник в Украине

Вспомним прославленных именинников 10 сентября, слава которых не должна быть забыта - публициста Дмитрия Донцова, писателя и режиссера Александра Довженко и математика Анатолия Скорохода.

Официально ни один праздник сегодня в Украине не наступает. Для нас это обычная среда.

Какой сегодня праздник церковный

Святители Никейские Павел и Петр, а также преподобной Павел Послушливый чествуются в современном православном календаре. По старому стилю праздники сегодня отмечались в честь святых Иона Почаевского и Анны Пророчицы.

Какой сегодня праздник в мире

Самые известные люди, что родились в сегодняшнюю дату, это композитор Генри Перселл, философ Чарльз Пирс, физик Артур Комптон, биолог Стивен Гулд и кинорежиссеры Гай Ричи и Крис Коламбус.

Два важных мероприятия проводится в сфере здравоохранения. Это День предотвращения самоубийств, призывающий людей ценить дар жизни. А также День гинекологического здоровья, который подчеркивает важность ежегодного профилактического осмотра у женщин.

Любители и профи в использовании косметики чтят свое хобби 10 сентября - праздник День макияжа. Лучший способ его отметить - сделать необычный мейк-ап или посетить мастер-класс.

Какой праздник 10 сентября в народе

Вот что говорят о сегодняшнем дне давние поговорки и приметы:

дождь предвещает дождливый октябрь;

гремит звонкий гром - к потеплению:

чем гуще уродила рябина, тем холоднее ожидается зима;

после полудня резко поменялась погода - скоро похолодает.

Святые, которых вспоминают в церкви 10 сентября, считаются помощниками в домашних занятиях. Поэтому становится понятно, какой сегодня церковный праздник удачный для молитв об успехе в ремонте, строительстве, сборе урожая и других хлопотах.

К середине сентября уже заканчивалась жатва. У крестьян было больше свободного времени, и они ездили в большие города на ярмарки и покупки. В садах собирали рябину и калину. Из ягод готовили варенья и компоты, а засушенные гроздья прикрепляли над дверью как оберег от нечисти.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования предупреждают, что нужно быть осторожными со словами. Запрещено произносить обещания, которые не сможете выполнить, а также загадывать желания вслух и делиться планами, иначе ничего не исполнится. Не стоит забывать, какой сегодня праздник несчастливый для лентяев и бездельников. Нельзя лениться и откладывать запланированные дела.

