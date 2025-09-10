10 сентября - важная дата для мира и для верующих людей. Православные в эту дату молятся о семейном благополучии. А международный праздник сегодня посвящается женскому здоровью. Чтобы не навлечь неприятности, запомните обычаи этого дня.
Какой сегодня праздник в Украине
Вспомним прославленных именинников 10 сентября, слава которых не должна быть забыта - публициста Дмитрия Донцова, писателя и режиссера Александра Довженко и математика Анатолия Скорохода.
Официально ни один праздник сегодня в Украине не наступает. Для нас это обычная среда.
Какой сегодня праздник церковный
Святители Никейские Павел и Петр, а также преподобной Павел Послушливый чествуются в современном православном календаре. По старому стилю праздники сегодня отмечались в честь святых Иона Почаевского и Анны Пророчицы.
Какой сегодня праздник в мире
Самые известные люди, что родились в сегодняшнюю дату, это композитор Генри Перселл, философ Чарльз Пирс, физик Артур Комптон, биолог Стивен Гулд и кинорежиссеры Гай Ричи и Крис Коламбус.
Два важных мероприятия проводится в сфере здравоохранения. Это День предотвращения самоубийств, призывающий людей ценить дар жизни. А также День гинекологического здоровья, который подчеркивает важность ежегодного профилактического осмотра у женщин.
Любители и профи в использовании косметики чтят свое хобби 10 сентября - праздник День макияжа. Лучший способ его отметить - сделать необычный мейк-ап или посетить мастер-класс.
Какой праздник 10 сентября в народе
Вот что говорят о сегодняшнем дне давние поговорки и приметы:
- дождь предвещает дождливый октябрь;
- гремит звонкий гром - к потеплению:
- чем гуще уродила рябина, тем холоднее ожидается зима;
- после полудня резко поменялась погода - скоро похолодает.
Святые, которых вспоминают в церкви 10 сентября, считаются помощниками в домашних занятиях. Поэтому становится понятно, какой сегодня церковный праздник удачный для молитв об успехе в ремонте, строительстве, сборе урожая и других хлопотах.
К середине сентября уже заканчивалась жатва. У крестьян было больше свободного времени, и они ездили в большие города на ярмарки и покупки. В садах собирали рябину и калину. Из ягод готовили варенья и компоты, а засушенные гроздья прикрепляли над дверью как оберег от нечисти.
Что нельзя делать сегодня
Народные верования предупреждают, что нужно быть осторожными со словами. Запрещено произносить обещания, которые не сможете выполнить, а также загадывать желания вслух и делиться планами, иначе ничего не исполнится. Не стоит забывать, какой сегодня праздник несчастливый для лентяев и бездельников. Нельзя лениться и откладывать запланированные дела.