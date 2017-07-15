В Харькове взорвали недостроенную пятиэтажку (фото, видео)

В Харькове взорвали недостроенную пятиэтажку. Об этом сообщает "Вечерний Харьков".

Пятиэтажное строение стало аварийным и непригодным к реконструкции, поэтому его снесли путем взрыва. Недострой стоял около десяти лет, огороженный забором.

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Взрыв был произведен с соблюдением всех технологических норм. Посмотреть на процесс пришли около двух сотен человек. Все произшло быстро, спокойно, без эксцессов.

Ранее в Днепре в жилом доме взорвалась граната.