В Харькове взорвали недостроенную пятиэтажку (фото, видео)
19:14, 15 июля 2017Происшествия
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Здание стало аварийным и непригодным к реконструкции.
Взрыв стал наиболее дешевым и безопасным способом проведения демонтажа / фото vecherniy.kharkov.ua
В Харькове взорвали недостроенную пятиэтажку. Об этом сообщает "Вечерний Харьков".
Пятиэтажное строение стало аварийным и непригодным к реконструкции, поэтому его снесли путем взрыва. Недострой стоял около десяти лет, огороженный забором.
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Взрыв был произведен с соблюдением всех технологических норм. Посмотреть на процесс пришли около двух сотен человек. Все произшло быстро, спокойно, без эксцессов.
Ранее в Днепре в жилом доме взорвалась граната.
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