В Одесской области поймали банду, которая напала на бизнесмена возле промрынка "7-й километр" и отобрала 3 миллиона

В Одесской области полиция сегодня, 13 июля, задержала группу подозреваемых в разбойном нападении на киевского предпринимателя и его несовершеннолетнего сына возле промтоварного рынка «7-й километр», совершенном 10 июля.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, банду, которая совершила разбойное нападение, отобрав у предпринимателей крупную сумму денег, было задержано около 4.00.

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По словам советника начальника регионального главка полиции Руслана Форостяка, также изъято два автомобиля Mercedes, на которых злоумышленники скрылись после нападения.

«Иномарки установлено и изъято в дополнение к другим доказательствам. Сейчас ведутся следственные действия. Проверяется возможная причастность задержанных к другим преступлениям», - отметил Форостяк.

Он акцентировал, что есть основания полагать, что на счету этой группировки, которое образовалось по этническому признаку, много аналогичных преступлений, совершенных и в других регионах Украины.

Форостяк отказался назвать точное число задержанных, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, рано утром 10 июля в Одесской области во время вооруженного нападения возле промтоварного рынка «7-й километр» ранения получили киевский предприниматель и его несовершеннолетний сын. В частности, на автостоянке возле рынка шестеро злоумышленников напали на 44-летнего частного предпринимателя - жителя Киева и его 17-летнего сына. Нападавшие стреляли, а также избивали потерпевших руками и ногами.

Обоих пострадавших госпитализированы. С места происшествия изъяты 14 гильз калибра 9 мм от устройства для отстрела резиновых пуль, раскладной нож и др.

Завладев сумкой с деньгами, злоумышленники скрылись на двух автомобилях Mercedes.

Похищенную сумму правоохранители не называют, однако, по неофициальным данным, бандиты отобрали у предпринимателя около 3 млн грн.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.