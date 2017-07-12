В Киеве на Днепровской набережной произошла стрельба "на ровном месте" (фото)
07:56, 12 июля 2017Происшествия
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Стрельба возникла в столице возле одного из круглосуточных магазинов на Днепровской набережной.
В Киеве на Днепровской набережной произошла стрельба. Нападавший был задержан по горячим следам, пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.
"Один мужчина с серьезными ранениями от травмата срочно госпитализирован. На месте работала полиция и скорая. Выезжала опергруппа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стрельба возникла "на ровном месте" возле круглосуточного магазина. "После выстрелов нападавший попытался скрыться", - добавили в dtp.kiev.ua.
Как сообщал УНИАН, 4 июля в Киеве возле супермаркета неизвестный ранил мужчину из травматического оружия.
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