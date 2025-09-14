Главная проблема не в том, что россияне воспользовались трубой именно под Купянском, а в том, что это уже третий такой эпизод, что указывает на системный подход.

Уже третий с начала войны эпизод использования россиянами трубопроводов для незаметной переброски пехоты свидетельствует о системной практике распространения приобретенного опыта между российскими подразделениями. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на последние сообщения украинских СМИ, аналитики отмечают, что использование россиянами трубопровода для переброски пехоты под Купянск - это уже третий подобный случай за время войны. Впервые россияне прибегли к такой тактике во время боев за Авдеевку, второй раз - на финальном этапе боев за Суджу.

В ISW отмечают, что в этих эпизодах речь идет о разных бригадах российской армии.

Видео дня

"Неоднократное использование Россией этой тактики еще раз свидетельствует о том, что российские войска улучшают свою способность распространять тактические уроки между различными участками линии фронта", - говорится в отчете.

Вместе с тем аналитики не исключают, что использование трубопроводов может быть просто попытками отдельных российских подразделений использовать имеющиеся особенности местности для ведения боевых действий в условиях постоянного присутствия украинских дронов над полем боя.

"Такие трубопроводы обеспечивают российским силам естественное прикрытие и маскировку, что может обеспечить продвижение вперед", - отмечают в ISW.

Операция "Труба" под Купянском

Как писал УНИАН, на днях украинский мониторинговый проект Deep State сообщил, что россияне используют большую трубу недействующего газопровода для переброски пехоты поближе к Купянску.

Позже в Генштабе ВСУ выступили с заявлением, в котором заверили, что ситуацию с трубой контролируют. При этом отмечается, что сама труба не заходит в Купянск, поэтому прямого доступа в город россияне не имеют.

Вас также могут заинтересовать новости: