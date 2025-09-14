Покупатели продукции компании в США могут рассчитывать на выплаты.

Компания Corsair согласилась на мировое соглашение по коллективному иску, связанному с рекламой модулей памяти Vengeance и Dominator.

Поводом стало то, что на упаковке и в описаниях указывались разогнанные частоты, например, DDR4-3600 или DDR5-6400, хотя из коробки планки работают на стандартных скоростях JEDEC - DDR4-2133 и DDR5-4800 соответственно.

Чтобы достичь заявленных значений, пользователям нужно вручную включать XMP или EXPO-профили в BIOS, а стабильность работы зависит от процессора, материнской платы и конкретных чипов.

Видео дня

Иск под названием McKinney et al. v. Corsair Gaming, Inc. был подан ещё в 2022 году. Corsair отрицала нарушение правил, но после более трёх лет разбирательств компания согласилась выплатить 5 миллионов долларов и изменить маркировку своей продукции.

Теперь на коробках и сайтах будут указываться оговорки о том, что речь идёт о "до" определённых скоростей, а также обязательные предупреждения о разгоне.

Под действие соглашения попадают покупатели в США, которые приобретали определённые комплекты DDR4 и DDR5 памяти Corsair с 2018 по 2025 годы. Сумма компенсации зависит от количества заявителей, при этом можно подать до пяти заявок, а для небольших выплат даже не потребуются чеки.

Ранее мы рассказывали, что производители оперативной памяти уже тестируют модули DDR6 с рекордными частотами. Хотя, конечно, до производства для массового пользователя ещё далеко.

Вас также могут заинтересовать новости: