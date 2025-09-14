В подростковом возрасте Лили Коллинз страдала расстройствами пищевого поведения.

Звезда популярного сериала "Эмили в Париже", известная актриса Лили Коллинз серьезно обеспокоила своих поклонников. Последнее появление артистки на публике спровоцировало острое обсуждение ее внешнего вида, пишет Marca,

Лили посетила показ Calvin Klein на Неделе моды в Нью-Йорке и напугала фанатов чрезмерно тонкой талией.

Актриса предстала в лаконичном образе: туфли на каблуках с металлическими ремешками, минималистичная сумочка и комплект из топа и юбки, украшенный перьями и белыми пайетками. Этот наряд позволял показать значительную часть ее тела, включая руки и пресс. Поклонники обратили внимание на ее выраженную худобу. При этом у многих она вызвала шок:

"Пожалуйста, Лили, я искренне говорю это, обратитесь за помощью", "Лили, съешь что-нибудь!", "Она всегда была такой худой? Я обычно не вижу ее в коротких топах, поэтому не заметил. Она красивая, но надеюсь, с ней все в порядке".

Известно, что в подростковом возрасте Лили Коллинз страдала расстройствами пищевого поведения, в чем она сама признавалась в мемуарах, опубликованных в 2017 году под названием "Без фильтра: без стыда, без сожалений, просто я":

"Мои волосы и ногти стали ломкими. Горло горело, пищевод болел. Мне пришлось на пару лет прекратить менструации. Я была в ужасе от того, что уничтожила свои шансы иметь детей. Я была убеждена, что безнадежно себя испортила".

Напомним, ранее стала известна дата премьеры пятого сезона сериала "Эмили в Париже".

