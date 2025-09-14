В перечне есть хроническое избегание общения.

Американский психолог Марс Треверс назвал три основных тревожных сигнала в отношениях на расстоянии.

Как отметил он в своей статье для Forbes, в лучших проявлениях такие отношения расширяют эмоциональные границы, учат пары более осознанно общаться и укрепляют связь, основанную не только на физической близости. Однако, в худших случаях они усиливают неуверенность, создают пространство для избегания и подтачивают доверие, предупредил специалист.

"Пары нередко сталкиваются со сложной эмоциональной динамикой дистанционных отношений. Хотя трудности есть в любых отношениях, некоторые повторяющиеся паттерны становятся предвестниками более глубоких проблем. Эти паттерны - те самые "красные флажки", которые, если их не замечать, могут привести к отчуждению или даже к обидам", - подчеркнул Треверс.

Вот какие тревожные сигналы, на которые стоит обратить особенное внимание, назвал психолог:

Хроническое избегание общения. Общение называют "спасательным кругом" любых отношений, и в дистанционных оно особенно важно. Если партнер уклоняется от разговоров, это подрывает доверие и создает эмоциональную дистанцию. Исследования подтверждают важность отзывчивости партнера. В одном эксперименте с 79 парами выяснилось: то, как человек реагирует на радостные или трудные признания партнера, напрямую влияет на чувство поддержки и качество отношений. Это значит, что отзывчивость не требует физического присутствия - важно быть эмоционально доступным.

Секретность и отсутствие прозрачности. Доверие - главная "валюта" любых отношений. В дистанционных оно формируется в основном через обмен историями: кто рядом с партнером, что происходит в его жизни, как он себя чувствует. Когда детали систематически скрываются, разговоры уходят в сторону или объяснения звучат туманно, появляется пространство для сомнений и тревоги. Доверие же растет, когда партнеры видят друг в друге надежность, честность и заботу. А секретность вызывает гипервнимательность: один из партнеров начинает искать скрытые угрозы и признаки обмана. Исследования 2021 года по теме "скрытия информации" показывают: люди часто удерживают сведения неосознанно, рационализируя это для защиты себя. Но какой бы ни была причина, секретность - тревожный сигнал, ведь она указывает на дискомфорт с близостью.

Контролирующее поведение и чрезмерная ревность. Расстояние усиливает неуверенность. Из-за этого один из партнеров может чрезмерно проверять другого, требовать отчетов, подозревать и ревновать. Иногда ревность естественна, но постоянное недоверие и контроль - сигнал о более глубоких проблемах. Исследование 2017 года показало: люди с тревожным типом привязанности сильнее всего подвержены ревности. При этом их состояние значительно улучшалось после физической ласки партнера. Но в отношениях на расстоянии такой поддержки нет, и тревожный партнер может компенсировать это чрезмерным контролем.

