В подборку попали фото роскошных ресторанов, выставок и элитный теннисный турнир.

Внучка известной украинской певицы Софии Ротару, 23-летняя модель София Евдокименко, показала, как проводит свободное время в Нью-Йорке. В кадр попала мама девушки.

София поделилась в Instagram моментами, которые произошли с ней в первые недели этой осени. В частности за это время девушка успела побывать на Открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки по теннису, более известном как US Open, а также на концерте шведской группы Swedish House Mafia.

В карусель также попали кадры с тренировок, прогулок по городу, ужин в роскошном ресторане и посещение художественной галереи. На одном из фото, которое опубликовала София, можно заметить ее мать Светлану Евдокименко.

"Просто нью-йоркские штучки", - коротко подписала фотографии модель.

София Евдокименко - что известно

Девушка родилась в 2001 году в браке единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко и его жены Светланы. Также у супругов есть старший сын Анатолий, который в музыкальном мире известен, как SHMN.

София училась в США и закончила престижную Parsons School of Design в Нью-Йорке. Вместе с этим она активно развивалась в моделинге и создала свой блог в Instagram, где делится модными советами, а также фрагментами своей жизни.

Сейчас 23-летняя модель проживает в Нью-Йорке и встречается с наследником одной из самых богатых американских семей, миллиардером Максом Лернером.

