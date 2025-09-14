15 сентября Церковь по новому календарю чтит память святого великомученика Никиты Готфского. Какие существуют традиции и приметы этого дня, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале.
- Церковный праздник сегодня - дата по новому и старому календарю
- С какими молитвами обращаются в этот день, что нужно и что сегодня нельзя делать
- Приметы 15 сентября
Церковный праздник сегодня - дата по новому и старому календарю
15 сентября (в старом календаре это дата 28 сентября) православные вспоминают великомученика Никиту Готфского.
Никита жил в IV веке на территории Бессарабии и сам был из племени готов. В 325 году он принял христианство и начал его проповедовать. Однако в скором времени к власти вернулся вождь готов Афанарих, известный своей жестокостью к христианам, и на них начались гонения. Никита также попал под них: его пытались заставить отречься от веры, но он оставался непреклонным. Тогда ему присудили мучения и казнь на костре. согласно преданию, огонь так и не дотронулся до святого. Похоронили Никиту в Киликии (Малая Азия), а у гробницы святого вскоре начали происходить чудеса исцеления.
Часть святых мощей перенесли в Константинополь (ныне - Стамбул), а часть - в сербский монастырь Высокие Дечаны.
Какой сегодня православный праздник отмечают еще:
- вспоминают обретение мощей святителя Акакия, епископа Мелетинского;
- почитают мучеников Максима, Феодота, мученицу Асклиаду;
- мученика Порфирия Эфесского;
- вспоминают обретение мощей первомученика архидиакона Стефана;
- почитают преподобного Фелофея, пресвитера в Малой Азии;
- святителя Иосифа, епископа Алавердинского;
- святителя Симеона, архиепископа Солунского;
- Новоникитскую икону Божией Матери.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 15 сентября вспоминают преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря.
С какими молитвами обращаются в этот день, что нужно и что сегодня нельзя делать
К святому Никите Готфскому обращаются с просьбами защитить в бедах, от врагов и обидчиков, а также об избавлении от злых людей и невидимых напастей. Считается, что в этот день особенно важно делать добрые дела, пусть они будут даже самыми простыми: можно подать милостыню, помочь ближнему, покормить бездомных животных.
В народной традиции день прозвали Никита-гусятник и по обычаю сегодня готовят птицу. Считается, что это день благоприятен для новых начинаний, отдыха и заботы о себе, отказа от вредных привычек.
Церковь в этот день, как и в любой другой, не приветствует ссор, сквернословия, зависти, злобы и осуждения. Отказывать просящим о помощи - большой грех.
По народным поверьям, на Никиту Гусятника не следует:
- делать уборку в доме;
- выносить вещи на улицу или что-то одалживать соседям - это к убыткам;
- хвастаться успехами, богатством или красотой - чтобы не потерять все;
- играть свадьбу - такой союз не будет крепким.
Но вот познакомить родителей жениха и невесты в этот день можно. Как уже говорили, на Никиту не стоит отказывать в милостыне и помощи: святой заступается за тех, кто делится и помогает другим. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.
Приметы 15 сентября
За приметами дня наблюдают, чтобы понять, какой будет зима, а по некоторым можно даже предсказать следующее лето:
- ясная погода - завтра будет ветрено;
- дождь пошел - к поздней и сырой весне;
- много муравейников - зима будет суровой;
- ветер холодный дует - к теплому лету;
- гуси летят высоко - возможны наводнения зимой.
Главная примета дня: если сегодня тепло и сухо, то зима будет холодной и снежной.