Православный праздник сегодня в народе день прозвали Никита-гусятник.

15 сентября Церковь по новому календарю чтит память святого великомученика Никиты Готфского. Какие существуют традиции и приметы этого дня, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале.

Церковный праздник сегодня - дата по новому и старому календарю

15 сентября (в старом календаре это дата 28 сентября) православные вспоминают великомученика Никиту Готфского.

Никита жил в IV веке на территории Бессарабии и сам был из племени готов. В 325 году он принял христианство и начал его проповедовать. Однако в скором времени к власти вернулся вождь готов Афанарих, известный своей жестокостью к христианам, и на них начались гонения. Никита также попал под них: его пытались заставить отречься от веры, но он оставался непреклонным. Тогда ему присудили мучения и казнь на костре. согласно преданию, огонь так и не дотронулся до святого. Похоронили Никиту в Киликии (Малая Азия), а у гробницы святого вскоре начали происходить чудеса исцеления.

Часть святых мощей перенесли в Константинополь (ныне - Стамбул), а часть - в сербский монастырь Высокие Дечаны.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

вспоминают обретение мощей святителя Акакия, епископа Мелетинского;

почитают мучеников Максима, Феодота, мученицу Асклиаду;

мученика Порфирия Эфесского;

вспоминают обретение мощей первомученика архидиакона Стефана;

почитают преподобного Фелофея, пресвитера в Малой Азии;

святителя Иосифа, епископа Алавердинского;

святителя Симеона, архиепископа Солунского;

Новоникитскую икону Божией Матери.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 15 сентября вспоминают преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря.

С какими молитвами обращаются в этот день, что нужно и что сегодня нельзя делать

К святому Никите Готфскому обращаются с просьбами защитить в бедах, от врагов и обидчиков, а также об избавлении от злых людей и невидимых напастей. Считается, что в этот день особенно важно делать добрые дела, пусть они будут даже самыми простыми: можно подать милостыню, помочь ближнему, покормить бездомных животных.

В народной традиции день прозвали Никита-гусятник и по обычаю сегодня готовят птицу. Считается, что это день благоприятен для новых начинаний, отдыха и заботы о себе, отказа от вредных привычек.

Церковь в этот день, как и в любой другой, не приветствует ссор, сквернословия, зависти, злобы и осуждения. Отказывать просящим о помощи - большой грех.

По народным поверьям, на Никиту Гусятника не следует:

делать уборку в доме;

выносить вещи на улицу или что-то одалживать соседям - это к убыткам;

хвастаться успехами, богатством или красотой - чтобы не потерять все;

играть свадьбу - такой союз не будет крепким.

Но вот познакомить родителей жениха и невесты в этот день можно. Как уже говорили, на Никиту не стоит отказывать в милостыне и помощи: святой заступается за тех, кто делится и помогает другим. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 15 сентября

За приметами дня наблюдают, чтобы понять, какой будет зима, а по некоторым можно даже предсказать следующее лето:

ясная погода - завтра будет ветрено;

дождь пошел - к поздней и сырой весне;

много муравейников - зима будет суровой;

ветер холодный дует - к теплому лету;

гуси летят высоко - возможны наводнения зимой.

Главная примета дня: если сегодня тепло и сухо, то зима будет холодной и снежной.

