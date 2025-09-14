Вивьен Дженна Уилсон не поддерживает связь со своим миллиардером-отцом.

Трансгендерная дочь Илона Маска, 21-летняя Вивьен Дженна Уилсон дебютировала как модель на Нью-Йоркской неделе моды. Она вышла на подиум в наряде Prabal Gurung из новой весенне-летней коллекции 2026 года.

На Вивьен было вязаное белое платье в комплекте с объемным свитером, украшенным узором-косой, высоким воротом и рукавами-фонариками.

Как известно, Вивьен не поддерживает отношения со своим миллиардером-отцом.

Вивьен Дженна Уилсон: реакция Илона Маска на смену пола

Напомним, летом 2022 года стало известно, что сын Илона Маска Ксавье Александр Маск решил сменить пол и имя на Вивьен Дженна Уилсон. В свои 18 лет молодой человек подал соответствующее ходатайство в Верховный суд округа Лос-Анджелес в Санта-Монике в США.

Тогда же один из шести детей Маска от его первой жены, канадской писательницы Джастин Уилсон, заявил, что не хочет иметь никакой связи со своим знаменитым отцом:

"Я уже давно не живу со своим биологическим отцом и не хочу быть каким-либо образом связанным с ним".

Илон Маск же отмечал, что "его сына убил вирус пробужденного разума".

