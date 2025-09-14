Дипломат отметил, что есть соглашения, которые позволяют такое сотрудничество между Украиной и Польшей.

Есть соглашения, которые позволяют Украине и Польше осуществлять совместный контроль воздушного пространства над границей, заявил в эфире Киев 24 политик, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США 2015-2019 г.г. Валерий Чалый.

"Я думаю, что надо настойчиво предлагать польской стороне совместный контроль воздушного пространства на границе, потому что у нас есть соглашения, которые это позволяют", - заявил Чалый.

При этом, он добавил, что в случае предоставления согласия НАТО и Брюсселя, такой контроль можно было бы осуществлять вглубь территории Украины. Также потребуется получить и разрешение на это украинского парламента.

"Мы можем на это согласиться в случае соответствующего решения Верховной Рады Украины", - отметил дипломат.

Чалый заявил, что в таком случае российские беспилотники или самолеты можно было бы сбивать еще до того, как они долетят до польской границы.

Бывший посол Украины в США считает, что лучшим вариантом было бы, если бы польские средства, в том числе, зенитные установки переместились бы на границу с Россией. Например, в Сумскую и Черниговскую область, куда российские дроны залетают десятками.

"Тогда для Польши это было бы очень полезным отодвинуть эту угрозу подальше от себя", - пояснил Чалый.

Россия и атаки дронов на Польшу: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал указ, который разрешает присутствие на территории этой страны иностранных военных из стран, которые являются членами НАТО. В Бюро национальной безопасности пояснили, что иностранные силы НАТО будут присутствовать в Польше в качестве подкрепления в рамках операции "Восточный страж". Указывается, что постановление президента Польши имеет конфиденциальный характер.

Также мы писали, что в субботу, 13 сентября, на трассе в Калиниградской области заметили две пусковые установки "Искандер-М", которые развернуты в боевое положение прямо посреди дороги. Видео попало в сеть. Отмечается, что на этом участке дороги было перекрыто движение транспорта. Украинский OSINT-проект отметил, что пусковые установки "Искандер" развернули в боевое положение на трассе E28 к северу от населенного пункта Кудрявцево - менее чем в 40 км от границы с Польшей.

