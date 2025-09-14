Пассажиров предупредили о возможных задержках поездов.

Железнодорожное сообщение на участке "Васильков-1 - Боярка" восстановлено после утреннего взрыва в поезде, перевозившем боеприпасы. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Вечером в воскресенье пассажирские поезда вернули на маршруты после ремонта поврежденного участка. Вечерние пассажирские поезда курсируют сейчас с помощью тепловозов, восстановление контактной сети продолжается.

В Министерстве предупредили о возможных задержках поездов, которые уже находятся в пути. Пассажиров призвали следить за обновлениями движения на сайте "Укрзализныци".

Видео дня

Отмечается, что работы были выполнены в сжатые сроки работниками Укрзализныци и ГСЧС.

Взрыв на железной дороге - что известно

Напомним, что в ночь на 14 сентября произошел взрыв в вагоне поезда, перевозившего боеприпасы. Перевозку военного груза и детонацию подтвердили в Генштабе.

В результате взрыва были повреждены рельсы, задерживались поезда. Премьер Юлия Свириденко сообщила, что Украина и Польша согласовали ускоренный контроль на границе для пассажирского поезда, который задержался из-за взрыва.

Вас также могут заинтересовать новости: