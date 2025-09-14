Батарея самого тонкого iPhone составляет всего 62% от аккумулятора iPhone 17 Pro Max.

Apple обычно не указывает емкость аккумуляторов iPhone в миллиампер-часах (mAh), ограничиваясь временем воспроизведения видео. Однако в ЕС действует требование раскрывать точные характеристики, поэтому на немецком сайте Apple уже опубликованы данные по батареям всей линейки iPhone 17.

У iPhone 17 Pro Max с eSIM аккумулятор на 5088 mAh, виртуальная симка позволила освободить место под большую батарею.

iPhone 17 Air имеет самый маленький аккумулятор в линейке. Его сверхтонкий титановый корпус ограничил емкость, которая составляет всего 62% от Pro Max и примерно на 11% меньше, чем у обычного iPhone 17 (3692 mAh), то есть около 3149 mAh.

Чтобы компенсировать это, Apple выпустила отдельный MagSafe-аккумулятор. Он увеличивает время работы iPhone 17 Air примерно на 65%, что в пересчёте даёт до 40 часов воспроизведения видео. Аксессуар поддерживает зарядку мощностью 12 Вт и систему управления питанием, которая оптимизирует расход энергии.

Без дополнительной батареи iPhone 17 Air способен работать до 27 часов при воспроизведении видео.

Ранее мы рассказывали, что Apple раскрыла стоимость ремонта всех моделей iPhone 17. Стоимость негарантийного обслуживания варьируется от $99 до $799.

