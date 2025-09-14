Известный украинский актер Константин Темляк на фоне обвинений в домашнем насилии отказался от награды, которую получил на национальной кинопремии "Золотая дзига". Об этом сообщили в Fecebook-аккаунте фильма "БожеВільні".
Вчера, 13 сентября, состоялась церемония награждения известной украинской премии "Золотая дзига". Одну из главных наград в номинации "Лучшая мужская роль" получил актер Константин Темляк, против которого недавно открыли уголовное дело по факту обвинений в домашнем насилии.
Украинская Киноакадемия объяснила такое решение признанием конкретной работы, а именно роли Темляка в фильме "БожеВільні", а не оправданием его действий. Вместе с тем они в очередной раз осудили поступки актера и даже выразили готовность принять участие в создании стандартов реагирования на подобные случаи в киноиндустрии.
В тоже время сам Константин решил все же отказаться от этой награды. Он заявил, что считает неправильным принимать такую награду в своем нынешнем положении.
По его словам, таким образом он выражает уважение к самой премии и зрителям:
"Я принял решение добровольно отказаться от кинопремии "Золотая Дзига". Сейчас вокруг моего имени существует ситуация, требующая решения в личном и юридическом порядке. Я считаю некорректным в это время оставлять за собой награду, которая является символом и атрибутом публичной жизни. Мой выбор - сосредоточиться на работе и на честном прохождении всех необходимых процедур. Отказ от премии для меня является проявлением уважения к кинематографическому сообществу, зрителям и самой награде".
Напомним, что на днях уголовное дело Константина Темляка приобрело новые обороты. Его бывшую девушку, которая пострадала от насилия со стороны актера, Анастасию Соловьеву официально признали потерпевшей.