Отдельно журналист оценил последнее интервью певицы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал очередное фото из личного архива - на этот раз с российской певицей Аллой Пугачевой, которая на днях дала первое большое интервью после выезда из России в начале широкомасштабной войны.

"2007 год, с великой Аллой Пугачевой. На заднем плане (что символично) выживший из ума воинствующий фашист Илья Резник с женой", - подписал он снимок, опубликованный в Instagram.

Отдельно Гордон похвалил Пугачеву за недавнее "потрясающее интервью":

Видео дня

"Свобода и достоинство в одном флаконе встречаются в наши дни крайне редко".

В комментариях многие пользователи также поделились мнениями относительно интервью Пугачевой:

"Все интервью на одном дыхании. Фантастическая женщина. Завидую вам белой завистью, что вы имели возможность побыть с ней рядом", "Интервью мощное! Не выходит из головы! Пугачева действительно великая! Была есть и будет всегда! Причем ее интервью - это тот случай, когда смотрели и смотрят и будут смотреть все". "Прекрасная, человечная, умная, мудрая женщина, которая поет", "Восхищаюсь ей", "Человек всех любит и простил. Счастливый человек. Очень достойно".

Напомним, как писал УНИАН, в новом интервью Алла Пугачева впервые назвала настоящую причину выезда из России.

Вас также могут заинтересовать новости: