Рассказываем, как правильно написать отчество, если имя папы Юрий.

Некоторые люди до сих пор делают ошибки в украинских отчествах, особенно, когда переводят их с русского языка. Ранее мы уже рассказывали, как правильно Олексієвич или Олексійович.

Юрий - это одно из самых распространенных славянских имен. По данным портала "Рідні", в Украине сейчас насчитывается более 606 тысяч его носителей. Они живут по всей стране, хотя больше всего таких людей - в западных областях.

В связи с этим полезно знать, как правильно написать отчество, если папу зовут Юрий - Юрійович или Юрієвич. Сначала остановимся на его значении.

Юрий - это фонетический вариант греческого имени "Георгий", который появился, так как люди в Древней Руси не могли произносить мягкое "г" в начале слова.

Это имя дословно переводят как "земледелец", что является одним из определений Зевса. Он является покровителем земледельцев. В древних летописях Руси встречается "Гюрги". Впоследствии оно превратилось в "Юрий".

Как правильно - Юрійович или Юрієвич

Относительно написания этого слова есть четкие правила. Согласно орфографии, существительное мужского рода образуется с помощью суффикса "ович". Таким образом, если ваш отец Юрий, то вы - Юрійович.

Также есть правило для написания отчества для дочери. Чтобы избежать ошибок, стоит запомнить суффикс -івн(а). Однако, поскольку "Юрий" заканчивается на букву "-й", то понадобится суффикс -ївн. Поэтому правильно будет писать Юріївна.

Эти правила очень важны, поскольку правильное написание полного имени в официальных документах имеет критическое значение. Ошибки в паспорте и других юридических бумагах могут принести очень много проблем. Например, если по паспорту у вас одно имя, а в документах, подтверждающих право собственности на что-то, - другое, готовьтесь к большому количеству бумажной работы.

Запомнив все эти правила, вы уже не ошибетесь и будете точно знать, как нужно писать - Юрієвич или Юрійович.

