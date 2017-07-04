В Киеве возле супермаркета неизвестный ранил мужчину из травматического оружия

В Киеве милиция устанавливает личность неизвестного, который возле одного из магазинов ранил из травматического оружия мужчину.

Как сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киеве, сообщение о конфликте и ранении человека возле супермаркета на улице митрополита Андрея Шептицкого поступило в дежурную часть Днепровского управления полиции сегодня около 13.15.

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По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, «на месте происшествия 32-летний киевлянин сообщил, что неизвестный мужчина подошел к нему, сказал несколько слов, выстрелил в его сторону из неустановленного короткоствольного оружия, затем ушел».

Пострадавший с огнестрельным ранением кисти руки и бедра доставлен в больницу.

Работники полиции провели осмотр места происшествия, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, проверяют видеозаписи с камер наблюдения. Изъяты две гильзы, предварительно - от травматического оружия.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о квалификации правонарушения и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленника.