Блогерша поддержала жертв домашнего насилия.

Дива Монро отреагировала на громкое интервью бывшей жены комика Виктора Розового Ольги Мерзликиной. Она высказала свое мнение относительно модели токсичных отношений, которая до сих пор довольно распространена в Украине.

В своих соцсетях Монро опубликовала пост, в котором отметила, что долго не могла отойти от услышанного в интервью Ольги Маше Ефросининой:

"Я внимательно посмотрела все интервью госпожи Оли Мерзликиной, бывшей жены комика и ветерана войны Виктора Розового, и целый день думала: почему красивая, образованная, культурная и с мозгами женщина потратила 13 лет жизни на эмоционального насильника. Я не даю ему какие-то психологические характеристики, тем более не оцениваю правдивость его и ее фактов, но, надеюсь большинство из нас понимает кто он есть..."

Блогерша отметила, что не собирается оценивать правдивость фактов Мерзликиной или Розового, но по случаю хочет поднять тему домашнего насилия и в своем блоге:

"Многие украинские женщины живут, терпят, верят и любят подонков, потому что мужская идентичность "подонок" нормализована в семьях и обществе в целом. Это тот токсичный патриархат, в котором воспитывают детей. Парень не плачет, девочка удобная, вырастешь - узнаешь, улица научит. Это те токсичные, созависимые отношения, которые долгое время наблюдают дети, особенно если родители постоянно конфликтуют и не разводятся, вовлекая в свои ссоры детей, а потом внушают мысль, что держат семью ради детей или общественного мнения!"

По словам Монро, каждый случай уникален и поэтому трудно понять, почему Ольга терпела подобное отношение к себе. При этом инфлюенсер обратилась к жертвам домашнего насилия, высказав им определенные слова поддержки:

"Услышьте меня те, кто сейчас в абьюзивных отношениях и в утешении, что делать, как быть? Бежит! Несмотря на страхи, установки, голос мамы или свекрови, угрозы или клятвы в вечной любви - бежит! Самый большой страх женщин - это остаться самой, "да кому ты будешь нужна?" Себе! Ты будешь нужна себе!"

Недавно, Виктор Розовый красноречиво отреагировал на интервью своей экс-супруги, но нарвался на хейт от пользователей сети.

