Дива Монро отреагировала на громкое интервью бывшей жены комика Виктора Розового Ольги Мерзликиной. Она высказала свое мнение относительно модели токсичных отношений, которая до сих пор довольно распространена в Украине.
В своих соцсетях Монро опубликовала пост, в котором отметила, что долго не могла отойти от услышанного в интервью Ольги Маше Ефросининой:
"Я внимательно посмотрела все интервью госпожи Оли Мерзликиной, бывшей жены комика и ветерана войны Виктора Розового, и целый день думала: почему красивая, образованная, культурная и с мозгами женщина потратила 13 лет жизни на эмоционального насильника. Я не даю ему какие-то психологические характеристики, тем более не оцениваю правдивость его и ее фактов, но, надеюсь большинство из нас понимает кто он есть..."
Блогерша отметила, что не собирается оценивать правдивость фактов Мерзликиной или Розового, но по случаю хочет поднять тему домашнего насилия и в своем блоге:
"Многие украинские женщины живут, терпят, верят и любят подонков, потому что мужская идентичность "подонок" нормализована в семьях и обществе в целом. Это тот токсичный патриархат, в котором воспитывают детей. Парень не плачет, девочка удобная, вырастешь - узнаешь, улица научит. Это те токсичные, созависимые отношения, которые долгое время наблюдают дети, особенно если родители постоянно конфликтуют и не разводятся, вовлекая в свои ссоры детей, а потом внушают мысль, что держат семью ради детей или общественного мнения!"
По словам Монро, каждый случай уникален и поэтому трудно понять, почему Ольга терпела подобное отношение к себе. При этом инфлюенсер обратилась к жертвам домашнего насилия, высказав им определенные слова поддержки:
"Услышьте меня те, кто сейчас в абьюзивных отношениях и в утешении, что делать, как быть? Бежит! Несмотря на страхи, установки, голос мамы или свекрови, угрозы или клятвы в вечной любви - бежит! Самый большой страх женщин - это остаться самой, "да кому ты будешь нужна?" Себе! Ты будешь нужна себе!"
Недавно, Виктор Розовый красноречиво отреагировал на интервью своей экс-супруги, но нарвался на хейт от пользователей сети.