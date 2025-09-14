В кадр также попал муж-француз теннисистки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась редкими фотографиями с мужем и дочкой. В частности звезда тенниса засветила лицо своего первенца.

Начало осени оказалось для Элины насыщенным счастливыми моментами. Недавно она отметила свое 31-летие, а ее муж французский теннисист Гаэль Монфис отпраздновал свой день рождения 1 сентября. Ему исполнилось 39 лет.

По этому случаю Свитолина поделилась каруселью фотографий с семьей в своем Instagram. На одной из них можно было немного разглядеть лицо маленькой Скай, которой совсем скоро исполнится 3 года.

Видео дня

Хоть известные родители и не показывают полностью свою дочь, внимательные поклонники заметили, что девочка уже заметно подросла. В кадре видны ее вьющиеся волосы, которые добавляют маленькой Скай еще большего очарования. Фаны отмечают, что дочь очень похожа и на Эли, и на ее мужа, а каждое новое появление девочки вызывает волну умиления среди подписчиков спортсменки.

Стоит отметить, что Элина Свитолина уже отправилась в китайский Шэньчжэнь. Экстретья ракетка мира вместе с Мартой Костюк, Юлией Стародубцевой и сестрами Киченок сыграет в финале международных командных соревнований Кубка Билли Джин Кинг.

Украина впервые сыграет в обновленном формате этого турнира. В четвертьфинале украинки во главе со Свитолиной встретятся с представительницами Испании.

Недавно Элина Свитолина столкнулась с жестким хейтом в сети и ответила критикам.

Вас также могут заинтересовать новости: