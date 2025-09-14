Глава МИД Польши добавил, что если бы в результате дроновой атаки РФ были жертвы, то реакция Польши была бы "жестче".

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было проверкой реакции НАТО путем постепенной эскалации ситуации, при том, чтобы не вызвать полномасштабный ответ, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет The Guardian.

Сикорский добавил, что через несколько дней после дроновой атаки России на Польшу, Румыния, еще один член НАТО, также сообщила о залете российских беспилотников.

"Дроны не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским определениям, это считалось бы 100% успехом", - отметил глава МИД Польши.

Сикорский добавил, что реакция Польши была бы "гораздо жестче", если бы российская дроновая атака на прошлой неделе вызвала бы жертвы или погибших в пределах страны. При этом, политик отказался рассказать, какие действия могут быть в будущем если будет похожий сценарий.

"С таким агрессором и лжецом, как Путин, эффективны только самые жесткие контрмеры", - считает польский министр.

Издание отмечает, что в пятницу, 12 сентября, НАТО объявило, что развернет больше самолетов на восточном фланге Альянса, чтобы иметь возможность защищаться от новых атак дронов в будущем.

При этом, уже в субботу, 13 сентября, польские и союзные самолеты были снова подняты из-за угрозы новых дроновых атак по западной Украине.

Указывается, что по этой причине аэропорт в восточном польском городе Люблин был закрыт, а жители приграничных районов получили SMS-сообщение, в котором их призвали быть осторожными. Однако на этот раз Польша не сообщала, что российские дроны незаконно попали на территорию страны.

Атака дронов РФ на Польшу: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о предоставлении согласия на присутствие военных подразделений иностранных государств-членов НАТО на территории своей страны. Бюро национальной безопасности Польши проинформировало, что постановление Навроцкого имеет конфиденциальный характер.

Также мы писали, что министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что ее страна осуждает поведение России в связи с нарушением воздушного пространства страны российских беспилотников. По ее словам, румынские военно-воздушные силы перехватили российский дрон, который нарушил национальное воздушное пространство страны вблизи Дуная. Российский дрон сопровождали два самолета F-16 с 86-й авиабазы, пока он через 50 минут не покинул воздушное пространство Румынии, не вызвав никакого вреда или жертв.

