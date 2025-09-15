Европа может столкнуться с большим количеством смертей из-за изменения климата, говорится в новом масштабном исследовании.

Более 2,3 млн человек в Европе могут умереть от экстремальной жары к 2099 году, если выбросы парниковых газов останутся на нынешнем уровне. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали зависимость смертей от жары и холода, пишет Daily Galaxy.

Выводы ученых базируются на масштабном исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature Medicine. Работа проведена Лондонской школой гигиены и тропической медицины. Она охватывает 854 города в 30 странах, и это одна из самых детальных оценок климатической смертности в Европе.

Ученые анализировали исторический и прогнозируемый баланс между смертностью от жары и холода в период с 2015 по 2099 год. В худшем сценарии они спрогнозировали 2,3 млн дополнительных смертей, несмотря на демографические изменения или совершенствование медицины. Эксперты напомнили, что 2023 год уже стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Наиболее уязвимыми перед изменениями климата являются страны Южной и Центральной Европы. В частности, в прогнозе для Барселоны говорится, что от экстремальной жары могут погибнуть более 246 тыс. жителей до 2099 года. Серьезные потери прогнозируются также для Рима, Неаполя и Афин. Основные причины этого - высокие температуры летом, быстрая урбанизация и старение населения.

Особенно опасными становятся "двойные волны жары", когда горячие дни сменяются не менее горячими ночами. Это разрушает сон и нагружает сердечно-сосудистую систему.

В средиземноморском регионе худшая ситуация ожидается в Мальте, где прогнозируют 268 избыточных смертей на 100 тыс. населения. И это вдвое больше среднего показателя Южной Европы.

Скандинавские страны и Ирландия в начале периода могут зафиксировать уменьшение смертности благодаря более теплым зимам. Но исследователи предупреждают: это явление кратковременное. К концу века даже в Хельсинки или Стокгольме прогнозируются общие увеличения смертей от жары, ведь экстремальные волны тепла достигнут и этих широт.

Ученые учли и возможные меры адаптации: озеленение городов, улучшение теплоизоляции домов, широкое использование кондиционеров. Но даже сокращение риска смертности от жары вполовину будет означать шестизначные потери.

Главный автор исследования, профессор Антонио Гаспаррини отметил, что оценки могут быть даже занижены. В модели не учтено влияние лесных пожаров, штормов или загрязнения воздуха. А они также угрожают здоровью и будут становиться более частыми. При экстремальном сценарии кумулятивные потери могут достигать даже 4,7 млн смертей, вдвое превысив предоставленную оценку.

Ученые предупреждают: без решительного сокращения выбросов Европа приближается к "эпохе смертельных тепловых волн". Адаптация может лишь отсрочить, но не остановить кризис. Решающим фактором остается быстрое сокращение парниковых газов, ведь климатическое будущее континента напрямую зависит от решений, принятых в ближайшие десятилетия.

Исследование отличается от предыдущих тем, что оно базируется на городских температурно-смертельных кривых для пяти возрастных групп, а не на общенациональных оценках. В модели интегрировано 19 климатических сценариев, демографические прогнозы от Wittgenstein Centre и эпидемиологические данные из The Lancet Planetary Health.

Напомним, что последствия глобального потепления в этом году стали особенно заметны в океане. В частности, в Панамском заливе не зафиксировали подъема значительных масс холодной воды с глубин, что обычно происходило ежегодно. Эта вода, насыщенная кислородом и питательными веществами, играет значительную роль в экосистеме и влияет на рыболовство. Причиной ученые считают отсутствие сильных пассатов в этом году.

