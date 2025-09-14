Над режимом Мадуро в Венесуэле нависла угроза от США.

Российская пропаганда начала запугивать США отправкой стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу, вокруг которой Дональд Трамп решил немного поиграть мышцами.

Так, ранее на этой неделе российское государственное агентство "Лента.ру" опубликовало материал о том, что мол "на Западе обеспокоены возможной переброской Ту-160 из России в Венесуэлу". При этом пропагандисты сослались на англоязычное издание Military Watch Magazine, которое по своему информационному наполнению выглядит как типичный рупор российской пропаганды на западную аудиторию.

"На фоне эскалации напряженности между США и Венесуэлой, а также в то время, когда, по многочисленным сообщениям, рассматриваются варианты американского удара по венесуэльским целям, появилась вероятность того, что Россия, которая является давним стратегическим партнером Каракаса, может развернуть в этой стране свои стратегические авиационные силы. Ранее Россия уже разворачивала в Венесуэле свои самые мощные боевые самолеты с наибольшей дальностью полета - стратегические бомбардировщики Ту-160 - в периоды, когда страна сталкивалась с серьезными угрозами со стороны США", - пишет Military Watch Magazine и далее рассуждает о том, насколько слаба противоракетная оборона на юге США.

В целом, нельзя сказать, что сценарий отправки Ту-160 в Венесуэлу является совсем уж фантастическим. Такое на самом деле уже случалось несколько раз за последние десятилетия. И последний раз это было в 2018 году, когда как раз таки Дональд Трамп впервые угрожал Венесуэле военным вторжением.

Однако украинский военно-аналитический портал Defense Express в этом контексте обращает внимание на два аспекта. Во-первых, до сих пор не было никаких официальных заявлений о возможной отправке российских ракетоносцев в Венесуэлу. Поэтому публикации российской пропаганды на эту тему пока являются не более, чем "информационным шумом".

Во-вторых, сейчас стратегическая ситуация для РФ совсем не та, что была в 2018 году, и ракетоносцы нужны Москве дома - чтобы терроризировать Украину. Дело в том, что по состоянию на сегодня у России не так много самолетов, которые могут запускать ракеты по Украине.

По подсчетам Defense Express, в мае этого года в России было от 12 до 18 ракетоносцев Ту-160, из них 5 на тот момент были в ремонте.

"Поэтому видим, что в РФ достаточно ограниченное количество этих машин и в условиях боевых действий вряд ли легко можно будет найти "лишние" машины", - пишут аналитики.

Правда, у России еще есть определенное количество Ту-95МС и Ту-22М3, но их ряды существенно поредели после операции "Паутина".

Ситуация вокруг Венесуэлы

Как писал УНИАН, Дональд Трамп еще со времен своей первой каденции имеет "зуб" на режим Николаса Мадуро в Венесуэле. В начале августа этого года правительство США объявило 50 млн долл денежного вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского диктатора.

Однако этим Вашингтон не ограничился. По приказу Трампа к берегам Венесуэлы была отправлена целая эскадра военных кораблей - якобы для борьбы с морским наркотрафиком, который генерирует Венесуэла. Однако американские СМИ писали, что на самом деле Трамп взвешивает возможность, если не прямого вторжения в эту страну, то по крайней мере кампании воздушных ударов по ней.

