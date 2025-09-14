Ракам напомнили о необходимости поддерживать баланс между работой и отдыхом.

Составлен гороскоп на неделю, с 15 по 21 сентября 2025 года, по картам Таро для каждого знака Зодиака. На этой неделе стоит уделять особое внимание заботе о домашних животных и поддержанию физического здоровья.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Этот период – последняя неделя, когда Солнце находится в Деве, что делает вопросы здоровья и общего благополучия особенно актуальными.

Общая карта Таро для всех знаков – Пятерка Пентаклей. Эта карта предупреждает о возможных конфликтах в материальной сфере. Будьте готовы к напряженным обсуждениям, связанным с работой, экономикой, здоровьем или драгоценными металлами.

Овен

Карта недели: Тройка Жезлов, перевернутая. Овны, ваша склонность к спонтанности иногда приносит удачу, но на этой неделе отсутствие четкой стратегии может обернуться проблемами. Возможны упущенные детали или забытые важные задачи. Совет карты – планировать все шаги заранее. Избегайте импульсивных действий, так как они несут повышенный риск.

Телец

Карта недели: Смерть. Телец, закрытие одной двери откроет путь к новой возможности. Карта Смерть символизирует завершение и одновременно новое начало. Хотя расставание с привычным может быть горько-сладким, совет карты – открыться новому. Позвольте свету новых начинаний войти в вашу жизнь и вдохновить вас.

Близнецы

Карта недели: Император. Близнецы, на этой неделе вы можете оказаться на позиции лидера. Возможно, вы не чувствуете себя готовыми к ответственности или предпочитаете меньше стресса. Совет Императора – пересмотреть свое отношение к лидерству. Новые обязательства могут стать ценным опытом и принести положительные изменения.

Рак

Карта недели: Паж Пентаклей, перевернутый. Рак, обратите внимание, выполняете ли вы свои обещания на этой неделе. Прокрастинация может сигнализировать о выгорании. Карта напоминает о необходимости поддерживать баланс между работой и отдыхом. Делая что-то для других, не забывайте о собственных потребностях и заботе о себе.

Лев

Карта недели: Восьмерка Жезлов, перевернутая. Лев, впереди возможны задержки и переносы планов. Отсрочка не означает отказ, а лишь "не сейчас". Карта советует сохранять терпение и рассудительность, анализировать происходящее и использовать это время для планирования дальнейших действий.

Дева

Карта недели: Верховная Жрица, перевернутая. Девы, на этой неделе может быть сложно услышать свой внутренний голос. Перевернутая Верховная Жрица указывает на эмоциональную разобщенность и внутреннюю тишину. Слишком много дел или мысли о работе могут мешать сосредоточиться. Совет карты – внимательнее следить за знаками Вселенной, особенно за повторяющимися числами, словами и событиями.

Весы

Карта недели: Сила, перевернутая. Весы, ваша готовность помогать другим велика, но важно признавать свои пределы. Перевернутая Сила напоминает о необходимости заботы о себе и личном пространстве. Позвольте себе отдыхать и восстанавливать силы, чтобы сохранять внутреннюю гармонию и физическое здоровье.

Скорпион

Карта недели: Туз Мечей, перевернутый. Скорпион, даже обладая экспертными знаниями в одной сфере, не всегда достаточно информации для других областей. Перевернутый Туз Мечей советует провести исследование, быть открытым к новым данным и конструктивной обратной связи. Позвольте другим помогать вам учиться и развиваться.

Стрелец

Карта недели: Девятка Жезлов. Стрелец, ваша смелость и решимость высоки, но карта напоминает о необходимости осторожности. Подходите к задачам обдуманно, не стремитесь действовать без разбора. Жизнь может быть динамичной, но иногда лучше действовать медленно и уверенно, чем стремительно и необдуманно.

Козерог

Карта недели: Девятка Мечей. Козерог, возможны тревоги и внутренние беспокойства. Карта советует сосредоточиться на том, что реально можно контролировать, и отпустить остальное. Часто страхи оказываются необоснованными, поэтому важно доверять процессу и не тратить энергию на напрасное беспокойство.

Водолей

Карта недели: Туз Пентаклей. Водолей, финансовые и карьерные возможности на этой неделе могут быть особенно удачными. Карта напоминает о важности внимательного выбора предложений и оценке их соответствия вашим долгосрочным целям. Возможны новые интересные проекты, поэтому будьте разборчивы в своих решениях.

Рыбы

Карта недели: Двойка Жезлов. Рыбы, сочетайте свободу и планирование. Плывите по течению, но имейте ясное понимание направления своих действий. Карта советует быть гибкими, но при этом продумывать шаги на случай неожиданных изменений. Баланс между структурой и импровизацией поможет достигнуть желаемого.

