Хотя известные фильмы снимали не здесь, считается, что именно этот лес вдохновлял и Толкина, и Роулинг.

Кинотрилогия "Властелин колец" является современной классикой жанра фэнтези. Хотя съемки фильма проходили в Новой Зелендии, на самом деле именно в Европе находятся те места, которые в свое время вдохновили Джона Толкина написать свою фантастическую сагу.

Как пишет DailyMail, примерно в двух часах езды от Лондона находится "древний волшебный лес" Пазлвуд, который, как считается, и является прототипом волшебных лесов Средиземья. Известно, что Толкин любил гулять по тропинкам Пазлвуда, поэтому вполне возможно, что именно здесь он придумал регионы Старый лес, Лихолесье, Фангорн и Лориен.

В Пазлвуде часто гуляла писательница Джоан Роулинг. Поэтому есть предположение, что его пейзажи вдохновили ее на создание Запретного Леса, фигурирующего в серии романов о Гарри Поттере.

Сегодня Пазлвуд административно находится в графстве Глостершир на юго-западе Англии. Это действительно живописное место является национальным парком с проложенными в нем извилистыми туристическими тропами.

Хотя в Пазлвуде не снимали ни "Властелина колец", ни "Гарри Поттера", здесь снимали отдельные сцены для некоторых других телешоу и кино, включая "Звездные войны".

Поскольку это национальный парк, а не просто дикий лес, посетители должны оплатить входной билет. Он стоит 9,9 фунтов стерлингов (13,4 доллара США) для взрослых и 8,50 фунтов стерлингов (11,5 доллара) для детей.

В лесу очень сложные ландшафты, что объясняется его историческим прошлым. Во времена Римской империи на этом месте добывали железную руду. Затем рудники забросили, и когда лес вернулся, образовался фантастический ландшафт, в котором местами деревья растут просто на камнях.

