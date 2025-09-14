Пять основных групп овощей, которые нельзя сажать друг за другом

Два основных правила севооборота позволят вырастить хороший урожай овощей

Независимо от того, насколько мал ваш огород - одна-две грядки или полноправные 6 соток - крайне важно соблюдать севооборот, и не сажать одни и те же овощи на одном месте каждый год. Как пишет The Spruce, на это есть две основные причины.

Во-первых, посадка одних и тех же овощей в одну и ту же почву год за годом дает вредителям и болезням легкую среду для атаки. А чередование культур нарушает этот цикл, поскольку вы лишаете их размножения или источника пищи.

Вторая причина заключается в том, что питательные вещества, которые каждая овощная культура извлекает из почвы, отличаются как по типу, так и по количеству. Посадка одной и той же культуры в одном месте год за годом истощает запасы питательных веществ в почве и вызывает их дисбаланс, что приводит к плохому урожаю. А севооборот культур позволяет почве пополняться.

Ниже отметим овощи, которые следует ежегодно сажать на новом месте.

Один из самых легких для выращивания овощей - салат. Но он может погибнуть, если сажать его на одном и том же месте год за годом. Распространенным почвенным грибком, поражающим салат, является фузариоз, который приводит к увяданию салата и гниению корней.

Также ежегодно требуется новое место для всех видов капусты - белокочанная, краснокочанная, пекинская, савойская, брокколи или капуста-кале, все они нуждаются в новом месте каждую весну. Это снижает риск заражения ваших растений капусты грибковыми заболеваниями, такими как киль корнеплодов. Ее споры попадают в почву с зараженных растений и могут выживать в почве в течение 20 лет. Брокколи к тому же также требует много питательных веществ - еще одна веская причина чередовать ее место посадки.

К распространенным вредителям капусты относятся гусеницы, такие как капустный червец, капустная петельница и моль, которые могут зимовать в растительных остатках. Чтобы предотвратить возвращение этих вредителей в следующем году, важно не только тщательно убирать остатки листьев осенью, но и не сажать никаких представителей семейства капустных на одном месте в течение двух лет подряд.

Нельзя сажать на одном и том же месте редис. Ведь он поражается паршой, которая становится заметной только после сбора урожая. Виновником этой болезни является бактериальный патоген под названием Streptomyces scabies, который выживает в почве в течение нескольких лет, а также поражает картофель, свеклу, брюкву, репу, морковь и пастернак. Если у вас возникли проблемы с выращиванием редиса, обязательно избегайте посадки любой из этих культур на том же месте как можно дольше.

Если сажать на одном месте рукколу, то ее могут поражать блошки. Эти вредители зимуют взрослыми особями в почве и снова появляются в середине-конце весны. Хотя можно использовать препараты для борьбы с вредителем, надо следить за тем, чтобы не сажать рукколу или любые другие крестоцветные овощи (многие из них восприимчивы к блошкам) на том же месте.

Свекла, салат мангольд и шпинат относятся к одному семейству маровых (Chenopodiaceae), и эти овощи никогда не следует сажать на одном месте два года подряд. Эти культуры чувствительны к фузариозному увяданию, почвенному грибку, который может сохраняться в кислых почвах в течение 15 и более лет. Лечение после заражения растения не существует, поэтому соблюдение севооборота - ваша лучшая защита.

Осень - лучшее время для посадки чеснока

Напомним, что во время озимой посадки чеснока следует использовать правильные удобрения. К ним относят калийные и фосфатные удобрения. А вот удобрения на основе хлора лучше не использовать, чтобы не навредить растению. Из органических удобрений лучше всего подходят для чеснока перегной или компост.

