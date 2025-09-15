Запомните обычаи и запреты сегодняшнего дня, чтобы дата 15 сентября прошла благополучно.

15 сентября в Украине наступает праздник, приуроченный одному виду войск. В мире чествуют демократические ценности, а верующие читают молитвы о защите от врагов. Мы назвали самые увлекательные факты о том, какой сегодня праздник и что по давним обычаям не следует делать.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату родились такие выдающиеся украинцы, как историк Михаил Максимович, художница Елена Кульчицкая, композитор Михаил Гайворонский и актер Анатолий Пашинин.

День войск радиационной, химической и биологической защиты - вот какой праздник сегодня в Украине. Мы чествуем защитников, которые выполняют крайне важную задачу - оберегают военнослужащих и мирное население от опасного химического оружия, которое применяет российская армия, а также проводят обеззараживание загрязненных участков.

Какой сегодня праздник церковный

В современном календаре эта чествуют Никиту Готфского, который у славян считается защитником от зла. По старому стилю наступает сегодня праздник отшельников и монахов, первооснователей Киево-печерского монастыря Феодосия и Антония Печерских.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату День демократии, одной из лучших политических систем, в которой права человека являются главнейшей ценностью. А ещё 15 сентября - Праздник основания компании Google, известной каждому пользователю интернета.

Другие всемирные праздники сегодня День Гринпис, День борьбы с лимфомой, День свободных денег, День точки.

Некоторых мировых знаменитостей, рожденных 15 сентября, вы точно знаете - это путешественник Марко Поло, писатели Франсуа де Ларошфуко, Джеймс Купер и Агата Кристи, президент США Уильям Тафт, кинорежиссер Жан Ренуар, певица Джолин Цай и британский принц Гарри.

Какой праздник 15 сентября в народе

Пословицы об этой дате отображают знания наших предков:

если ясно и сухо, то весь остаток осени таким будет, и наоборот;

луковая шелуха тонкая - зима будет теплая;

если дождит, то октябрь ожидается мокрым;

птицы щебечут - погода улучшится.

Православные верующие могут помолиться святому Никите о противодействии недругам и завистникам. А давние обычаи в праздник сегодня советуют покормить бродячих животных или наполнить кормушку для птиц. Сделать хорошее дело или безвозмездно помочь кому-то 15 сентября - хорошая примета, которая привлечет благополучие.

Что нельзя делать сегодня

Если для вас важно, какой сегодня церковный праздник, то соблюдайте запреты сегодняшней даты. Не занимайтесь уборкой, рукоделием, не хвастайтесь и не демонстрируйте достаток. Все эти действия могут навлечь большую беду.

