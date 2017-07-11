В Одесской области правоохранители изъяли из незаконного оборота сигареты на 17 миллионов гривен

В Одесской области правоохранители изъяли из незаконного оборота более 840 тыс. пачек сигарет на сумму 17 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной фискальной службы в Одесской области, в конце прошлой недели сотрудники ГФС совместно с пограничниками изъяли из незаконного оборота более 840 тыс. пачек сигарет.

Как пояснил представитель главка, обыски проведены в одном из складских помещений и автомобиле.

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«Изъято и передано на ответственное хранение более 840 тыс. пачек сигарет в ассортименте без марок акцизного налога установленного образца. Сигареты - производства Объединенных Арабских Эмиратов и Армении, общей ориентировочной стоимостью более 17 млн грн», - сообщили в управлении.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 227 (Выпуск или реализация недоброкачественной продукции) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые сигареты переданы на ответственное хранение. Продолжается расследование.