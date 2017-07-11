На Харьковщине мужчина упал с крыши многоэтажки при попытке попасть домой через окно

На Харьковщине мужчина сорвался с крыши многоэтажки, пытаясь попасть домой.

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Харьковщины в Facebook.

«28-летнего жителя пгт. Слободский с многочисленными травмами каретой скорой помощи доставили в Змиевскую больницу. Сейчас медики оценивают состояние его здоровья как тяжелое.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Змеевского отдела полиции 09 июля от фельдшера скорой помощи», – сообщили в полиции.

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Как выяснили правоохранители, мужчина получил травмы в результате падения по неосторожности. Он пытался проникнуть в собственную квартиру через окно на четвертом этаже. Со слов потерпевшего, у него захлопнулась дверь в квартиру и он решил залезть домой через окно, спускаясь по веревке с крыши пятиэтажного дома.

«Информация о происшествии поступила в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается», – добавили правоохранители.