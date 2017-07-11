На полигоне "Широкий Лан" во время учений со стрельбой погиб десантник ВСУ

На полигоне "Широкий Лан" в ходе проведения учений погиб десантник.

Об этом сообщает пресс-служба 79 десантно-штурмовой бригады в Facebook.

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"Во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных Сил Украины старшина Шпинда Руслан Михайлович", - говорится в сообщении.

По факту гибели военнослужащего начато специальное расследование, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге во время военных учений оператор местного СМИ получил огнестрельное ранение, у него поврежден спинной мозг.