На полигоне "Широкий Лан" во время учений со стрельбой погиб десантник ВСУ
По факту гибели военнослужащего начато специальное расследование.
На полигоне "Широкий Лан" в ходе проведения учений погиб десантник.
Об этом сообщает пресс-служба 79 десантно-штурмовой бригады в Facebook.
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"Во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных Сил Украины старшина Шпинда Руслан Михайлович", - говорится в сообщении.
По факту гибели военнослужащего начато специальное расследование, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге во время военных учений оператор местного СМИ получил огнестрельное ранение, у него поврежден спинной мозг.