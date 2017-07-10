Конфликт со стрельбой в центре Николаева: один человек погиб, двое ранены

В центре Николаева вечером 8 июля в результате конфликта со стрельбой в больницу госпитализировали трех мужчин, один из которых, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, около 22:37 в субботу поступил сигнал о госпитализации раненых в возрасте 29, 31 и 44 лет.

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Двое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями в бедро и голень; третий с травмой головы, резаной раной лба и ранениями ноги, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении.

Инцидент произошел в центре города на перекрестке улиц Соборная и Адмиральская.

«Со слов свидетелей правоохранителям стало известно, что между гражданами возник конфликт со стрельбой. Ни один из участников конфликта не обратился в полицию с заявлением», - подчеркнули в полиции.

Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе осмотра места происшествия изъяли оружие и гильзы, которые направлены на экспертное исследование.

Следователями Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также решаются вопросы о дополнительной квалификации.