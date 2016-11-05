Один из николаевских мажоров признал себя виновным в хулиганстве

Об этом он заявил на первом заседании суда 4 ноября, передает Преступности.НЕТ.

Второй обвиняемый Геннадий Симов отказался отвечать, признает ли свою вину, сославшись на норму Конституции Украины.

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Таксист, на которого напали мажоры, сказал, что не имеет к ним претензий, нанесенный ущерб ему возместили. Он считает, что Симова и Слободянника не нужно лишать свободы.

На суд не явилась вторая потерпевшая - патрульная Инна Баханюк, которая пыталась остановить Слободянника в момент преступления. В связи с этим суд решили перенести на 16 ноября.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве Симов и его друг в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, а затем на других людей. Дебоширы оскорбляли сотрудников полиции. Одного из нарушителей порядка заковали в наручники и увезли в отделение, Симову разрешили поехать туда на своем Mercedes. События запечатлел на видео пользователь LEX STORM - в отделении полиции Симов пытался заставить его удалить видео, ранее его друг напал на него. Видео приобрело большой резонанс в интернете. Пользователи обвинили полицию в неспособности справиться со злостными правонарушителями.

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После инцидента троих николаевских патрульных уволили за бессилие в конфликте с "мажорами", еще одного понизили в должности, а четверо отделались дисциплинарным взысканием.

Как сообщил ранее глава совета волонтеров при Минобороны Давид Арахамия, уроженец Врадиевки Симов "торгует кондитеркой в городе только номинально, основные деньги заработал на контрабандной перевозке товаров из Крыма и в Крым".

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