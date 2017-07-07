Провокационная акция у консульства Польши в Киеве была заказана спецслужбами РФ - СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией заблокировала акцию провокационного характера в Киеве, заказанную спецслужбами РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали 29 человек, которые "за денежное вознаграждение в размере одна тысяча гривень каждому" пытались совершить хулиганские действия у здания консульства Республики Польша.

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"По замыслу задержанного организатора акции, представители столичных спортивных клубов под видом молодежной организации должны были прибыть к зданию консульства и провести показательную акцию с разлитием красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело. Действия должны были сопровождаться националистическими выкриками, поджогом пиротехники и имели целью разжигание межнациональной розни, направленной на обострение украинско-польских взаимоотношений, подрыв авторитета Украины на международной арене", - рассказали в СБУ.

Во время осмотра автобуса и двух автомобилей, на которых прибыли задержанные, изъяты один травматический и один газовый пистолеты, холодное оружие, провокационные транспаранты и флаги, пиротехнику (фаеры), макет виселицы.