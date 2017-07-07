На Херсонщине пьяный водитель наехал на палатку с отдыхающими, есть погибшие

В Геническом районе Херсонской области сегодня в 1:45 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое жителей Днепра. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

По сообщению, 32-летний житель одного из поселков района управлял автомобилем Mitsubishi L 200 в состоянии алкогольного опьянения. На выезде из Геническа водитель проявил невнимательность, превысил скорость и автомобиль съехал с дороги в обрыв, перевернулся и упал на туристическую палатку. В результате ДТП погибли 31-летний мужчина и его 42-летняя жена.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

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Водитель иномарки задержан, автомобиль находится на штрафплощадке. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в Мелитопольском районе на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде пассажирский поезд № 232 сообщением «Геническ–Ивано-Франковск» столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП в автомобиле погибли 3 человека, из них один ребенок.