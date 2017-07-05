В Запорожской области депутат от "Оппоблока", которого лишили водительских прав, попал в ДТП

Депутат Запорожского областного совета от «Оппозиционного блока» Валерий Горбань спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места ДТП.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Авария произошла во вторник вечером, 4 июля, в Мелитополе (Запорожская область).

Депутат находился за рулем внедорожника и, проигнорировав правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

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В результате аварии никто не пострадал, но Горбань скрылся с места ДТП, однако полицейским удалось его разыскать возле одного из местных кафе.

При этом, как сообщают мелитопольские активисты, депутат областного совета был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции на данный момент официально эту информацию не комментируют.

Напомним, в мае этого года Мелитопольский городской суд оштрафовал депутата на 10 тыс. грн за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также лишил права управлять транспортным средством сроком на 1 год.

Горбань до недавнего времени работал помощником народного депутата Украины Евгения Балицкого.

Как сообщал УНИАН, в июне сотрудники УСБУ в Запорожской области провели ряд обысков, в частности, в доме у народного депутата Балицкого и его окружения, по подозрению в государственной измене, в том числе и в доме Горбаня.