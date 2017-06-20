В Запорожской области по делу о госизмене проходят обыски в доме депутата от "Оппоблока" - СМИ

В Мелитополе и в его районе проводят более 10 обысков по делу о госизмене, среди лиц, у которых ведутся следственные действия, депутат облсовета от Оппоблока Валерий Горбань. Об этом сообщили в управлении СБУ в Запорожской области, передает местное издание "РИА Мелитополь".

По информации издания, Горбань до недавнего времени был руководителем районной организации партии "Оппозиционный блок" и помощником народного депутата Евгения Балицкого - инициатора скандального шествия "Бессмертного полка" в Мелитополе 9 мая.

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В Национальной полиции "Украинской правде" подтвердили факт проведения следственных действий в Мелитопольском районе и сообщили, что руководит операцией СБУ.

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии УП также подтвердила, что в Мелитопольском районе Запорожской области СБУ совместно с полицией проводит ряд обысков. По ее словам, одно из дел, в рамках которого ведутся следственные действия, возбуждено по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Напомним, ранее обыски прошли в кабинете заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого в связи с фальсификацией документов.