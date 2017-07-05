Центр Луцка во вторник был обесточен из-за пожара на подстанции

В центральной части Луцка уже почти восстановили электроснабжение, которое было прекращено из-за пожара на электроподстанции №101.

Как сообщил директор по техническим вопросам компании «Волыньоблэнерго» Владимир Перчук, на 21.30 4 июля без электроэнергии еще остаются 4 многоквартирных дома и часть частного сектора на двух улицах центра города.

По словам Перчука, энергетики сделают все возможное, чтобы люди не ночевали без света.

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Как сообщал УНИАН, сегодня из-за пожара на электроподстанции «Луцк-101» без света осталась центральная часть города.

Также из-за аварийного обесточивания не курсировали троллейбусы.

Подстанция «Луцк-101» - одна из старейших в городе. Она обеспечивает электроэнергией центральную часть города, где расположены, в частности, Луцкий горсовет, Центральные универмаг и рынок, отделение многих банков и жилые дома.

По словам руководителя пресс-службы «Волыньоблэнерго» Инны Пилюк, перед пожаром на подстанции было зафиксировано аварийное отключение.