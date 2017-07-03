На Львовщине столкнулись микроавтобус и легковушка: десять человек травмировались, один погиб
Среди пострадавших есть ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Городке Львовской области произошло ужасное ДТП, во время которого пострадали 10 человек.
"2 июля в 22:53 поступило сообщение, что в г. Городок на вул. Львовская, 555 произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Trafic и Mercedes 124", - говорится в сообщении.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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В результате ДТП погиб один человек и еще 10 получили травмы, пятерых из них госпитализировали в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Отдельно также отмечается, что среди пострадавших есть ребенок 2016 года рождения в тяжелом состоянии.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в Киеве из-за ливня произошло ДТП, в котором погиб человек.