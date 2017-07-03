На Львовщине столкнулись микроавтобус и легковушка: десять человек травмировались, один погиб

В Городке Львовской области произошло ужасное ДТП, во время которого пострадали 10 человек.

"2 июля в 22:53 поступило сообщение, что в г. Городок на вул. Львовская, 555 произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Trafic и Mercedes 124", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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В результате ДТП погиб один человек и еще 10 получили травмы, пятерых из них госпитализировали в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Отдельно также отмечается, что среди пострадавших есть ребенок 2016 года рождения в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Киеве из-за ливня произошло ДТП, в котором погиб человек.